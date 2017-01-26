В Крыму задержали еще одного адвоката, шьют "экстремизм"
Власти аннексированного Россией Крыма задержали 26 января адвоката Эмиля Курбединова.
Об этом сам юрист сообщил во время видеотрансляции в Facebook, передает "Радио Свобода".
"Только что мы были задержаны сотрудниками ДПС (дорожно-патрульной службы – ред.). Мы следовали на обыск к Салиеву", – сообщил Курбединов.
На следующих кадрах видно, как к автомобилю, в котором находился адвокат, приближается группа лиц с оружием, которую Курбединов называет "группой захвата".
Позже мужчина, которого не видно, представляется как сотрудник "отдела борьбы с экстремизмом" и утверждает, что адвокат "административно задержан".
После этого трансляция перерывается.
Корреспондент "Радио Свобода" Антон Наумлюк информирует, что параллельно проходит обыск в адвокатском офисе в Симферополе.
В Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова, в Бахчисарае обыски, в адвокатском офисе в Симферополе обыски— Антон Наумлюк (@antony_mon) January 26, 2017
По его данным, Курбединову будут выбирать меру пресечения по статье "экстремизм".
Обыск в адвокатском офисе в Симферополе. Адвокату Эмилю Курбединову будут избирать меру пресечения через полчаса. Экстремизм pic.twitter.com/YPCkvq6fUy— Антон Наумлюк (@antony_mon) January 26, 2017
Также обыск проводят у Курбединова дома. "Квартира зарегистрирована на Коллегию адвокатов, а не на Курбединова. В квартиру, где идёт обыск, вызвали скорую помощь", – пишет Наумлюк.
Обыск проводится в доме Эмиля Курбединова в Симферополе, в адвокатском офисе. Самому адвокату сейчас будет избираться мера пресечения pic.twitter.com/XO9bg7eFNK— Антон Наумлюк (@antony_mon) January 26, 2017
Утром 26 января в Бахчисарае представители Федеральной службы безопасности РФ пришли с обыском домой к Сейрану Салиеву, именно к нему ехал адвокат Эмиль Курбединов.
По сообщению Курбединова, Салиев – это "гражданский активист, который объявил по громкоговорителю Мечети об обысках в Бахчисарае (когда были арестованы по делу Хизбуттахрир и увезли Ильми Умерова) и был оштрафован на 20 тыс. руб. Бахчисарайским судом.".
"Его мама -Зодие Салиева – ветеран национального движения.", – добавил адвокат.
Курбединов написал: "Преследование гражданских активистов будет усиливаться. Также это попытка перекрыть "информационный фон" по вчерашнему случаю привода в ФСБ (адвоката) Николая Полозова".
Курбединов участвовал почти во всех делах в Крыму: Хизб ут-Тахрир, 26 февраля, Ильми Умерова и Николая Семёны— Антон Наумлюк (@antony_mon) January 26, 2017
Эмиль Курбединов является защитником в нескольких резонансных делах, открытых российскими властями оккупированного Крыма против общественных активистов. Он защищает нескольких задержанных по делу "Хизб-ут-Тахрир", "делу 26 февраля", заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и журналиста Николая Семену.
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