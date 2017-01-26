В Крыму задержали еще одного адвоката, шьют "экстремизм"

1416 просмотров
0
Четверг, 26 января 2017, 09:43
Facebook

Власти аннексированного Россией Крыма задержали 26 января адвоката Эмиля Курбединова.

Об этом сам юрист сообщил во время видеотрансляции в Facebook, передает "Радио Свобода".

"Только что мы были задержаны сотрудниками ДПС (дорожно-патрульной службы – ред.). Мы следовали на обыск к Салиеву", – сообщил Курбединов.

На следующих кадрах видно, как к автомобилю, в котором находился адвокат, приближается группа лиц с оружием, которую Курбединов называет "группой захвата".

Позже мужчина, которого не видно, представляется как сотрудник "отдела борьбы с экстремизмом" и утверждает, что адвокат "административно задержан".

После этого трансляция перерывается.

Корреспондент "Радио Свобода" Антон Наумлюк информирует, что параллельно проходит обыск в адвокатском офисе в Симферополе.

По его данным, Курбединову будут выбирать меру пресечения по статье "экстремизм".

Также обыск проводят у Курбединова дома. "Квартира зарегистрирована на Коллегию адвокатов, а не на Курбединова. В квартиру, где идёт обыск, вызвали скорую помощь", – пишет Наумлюк.

Утром 26 января в Бахчисарае представители Федеральной службы безопасности РФ пришли с обыском домой к Сейрану Салиеву, именно к нему ехал адвокат Эмиль Курбединов.

По сообщению Курбединова, Салиев – это "гражданский активист, который объявил по громкоговорителю Мечети об обысках в Бахчисарае (когда были арестованы по делу Хизбуттахрир и увезли Ильми Умерова) и был оштрафован на 20 тыс. руб. Бахчисарайским судом.".

"Его мама -Зодие Салиева ветеран национального движения.", – добавил адвокат.

Курбединов написал: "Преследование гражданских активистов будет усиливаться. Также это попытка перекрыть "информационный фон" по вчерашнему случаю привода в ФСБ (адвоката) Николая Полозова".

Эмиль Курбединов является защитником в нескольких резонансных делах, открытых российскими властями оккупированного Крыма против общественных активистов. Он защищает нескольких задержанных по делу "Хизб-ут-Тахрир", "делу 26 февраля", заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и журналиста Николая Семену.

Темы: Крым права человека
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ФСБ вломилась с обыском в дом еще одной крымскотатарской семьи 26 января 2017, 08:28
Полозов вышел из ФСБ: Следователь меня припугнул 25 января 2017, 15:27
Суд в аннексированном Крыму не продлил арест Сулейманову 25 января 2017, 15:03
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Заммэра Ужгорода мог сбежать за границу
Трамп одобряет применение пыток к подозреваемым в терроризме
В Крыму задержали еще одного адвоката, шьют "экстремизм"
ФСБ вломилась с обыском в дом еще одной крымскотатарской семьи
Все новости
Be Very Special

Женя Михайленко – как стать шеф-поваром до 30 лет и что случилось с нашей культурой питания

Трудности перевода

Почему на полке попадает некачественная переводная литература