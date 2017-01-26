В Крыму задержали еще одного адвоката, шьют "экстремизм"

Власти аннексированного Россией Крыма задержали 26 января адвоката Эмиля Курбединова.

Об этом сам юрист сообщил во время видеотрансляции в Facebook, передает "Радио Свобода".

"Только что мы были задержаны сотрудниками ДПС (дорожно-патрульной службы – ред.). Мы следовали на обыск к Салиеву", – сообщил Курбединов.

На следующих кадрах видно, как к автомобилю, в котором находился адвокат, приближается группа лиц с оружием, которую Курбединов называет "группой захвата".

Позже мужчина, которого не видно, представляется как сотрудник "отдела борьбы с экстремизмом" и утверждает, что адвокат "административно задержан".

После этого трансляция перерывается.

Корреспондент "Радио Свобода" Антон Наумлюк информирует, что параллельно проходит обыск в адвокатском офисе в Симферополе.

В Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова, в Бахчисарае обыски, в адвокатском офисе в Симферополе обыски — Антон Наумлюк (@antony_mon) January 26, 2017

По его данным, Курбединову будут выбирать меру пресечения по статье "экстремизм".

Обыск в адвокатском офисе в Симферополе. Адвокату Эмилю Курбединову будут избирать меру пресечения через полчаса. Экстремизм pic.twitter.com/YPCkvq6fUy — Антон Наумлюк (@antony_mon) January 26, 2017

Также обыск проводят у Курбединова дома. "Квартира зарегистрирована на Коллегию адвокатов, а не на Курбединова. В квартиру, где идёт обыск, вызвали скорую помощь", – пишет Наумлюк.

Обыск проводится в доме Эмиля Курбединова в Симферополе, в адвокатском офисе. Самому адвокату сейчас будет избираться мера пресечения pic.twitter.com/XO9bg7eFNK — Антон Наумлюк (@antony_mon) January 26, 2017

Утром 26 января в Бахчисарае представители Федеральной службы безопасности РФ пришли с обыском домой к Сейрану Салиеву, именно к нему ехал адвокат Эмиль Курбединов.

По сообщению Курбединова, Салиев – это "гражданский активист, который объявил по громкоговорителю Мечети об обысках в Бахчисарае (когда были арестованы по делу Хизбуттахрир и увезли Ильми Умерова) и был оштрафован на 20 тыс. руб. Бахчисарайским судом.".

"Его мама -Зодие Салиева – ветеран национального движения.", – добавил адвокат.

Курбединов написал: "Преследование гражданских активистов будет усиливаться. Также это попытка перекрыть "информационный фон" по вчерашнему случаю привода в ФСБ (адвоката) Николая Полозова".

Курбединов участвовал почти во всех делах в Крыму: Хизб ут-Тахрир, 26 февраля, Ильми Умерова и Николая Семёны — Антон Наумлюк (@antony_mon) January 26, 2017

Эмиль Курбединов является защитником в нескольких резонансных делах, открытых российскими властями оккупированного Крыма против общественных активистов. Он защищает нескольких задержанных по делу "Хизб-ут-Тахрир", "делу 26 февраля", заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и журналиста Николая Семену.