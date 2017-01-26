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ФСБ вломилась с обыском в дом еще одной крымскотатарской семьи

Четверг, 26 января 2017, 07:28
ФСБ вломилась с обыском в дом еще одной крымскотатарской семьи
Vk Seyran Saliev

В оккупированном Бахчисарае идет обыск в доме гражданского активиста крымского татарина Сейрана Салиева.

Об этом у себя в Facebook сообщает журналист Эйлина Сейтбуллаева.

"В доме активистки национального движения Зодие Салиева и ее сына Сейрана идёт обыск. Проводят сотрудники ФСБ. Во дворе несколько десятков до зубов вооруженных людей", – пишет она.

Журналистка отмечает, что семью пришли поддержать простые люди.

"По их словам, силовики не выпускают из дома беременную супругу Сейрана, которая месяц пролежала в больнице с угрозой прерывания беременности и кровотечением. Выписали её недавно. На просьбу простых людей разрешить выйти ей из дома, силовики ответили грубостью и хамством", – пишет Сейтбуллаева.

Он также сообщает, что адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева не пускают к дому Зодие Салиева.

 

Глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев пишет, что во время обыска изъяли мобильные телефоны, а самого Салиева увезли в участок полиции.

В то же время российское издание РИА Новости сообщает, что сотрудники ФСБ "проводят в Бахчисарае спецоперацию по ликвидации ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Ранее суд вынес решение оштрафовать Сейрана Салиева на 20 тыс. руб. за то, что он пришел поддержать владельца кафе "Салачыкъ" в Бахчисарае во время обыска 12 мая 2016 года.

Украинская правда

Темы: Крымправа человекакрымские татарыФСБ
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