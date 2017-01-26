Сущенко в СИЗО не дают читать прессу из Украины

Незаконно удерживаемый в России украинский журналист Роман Сущенко не получает украинской прессы, несмотря на то что оформил на нее официальный заказ.



Об этом журналист написал своим родным, передает "Укринформ".



По словам Сущенко, он заказал как российские издания, так и одно украинское – "Зеркало недели" на русском языке, которое можно выписать по предоплате. Однако не получил ни одного номера.



"Арестанты могут подписаться на это издание, но вот получить его никак не могут", – написал Сущенко.



Как известно, накануне Лефортовский районный суд Москвы продлил арест незаконно задержанному в РФ журналисту "Укринформа" Роману Сущенко еще на три месяца – до 30 апреля 2016 года.



Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.



7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление, в том числе официально, заявив, что оно не соответствует действительности.



Роман Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции – с 2010 года.



24 января на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге была принята резолюция, в которой были выдвинуты требования освободить Сущенко, а также прекратить преследование украинских журналистов на территории оккупированного Крыма.