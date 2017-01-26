Черныш: пенсионеры в ОРДЛО должны получать украинскую пенсию
Жители неподконтрольных Киеву территории Донецкой и Луганской области имеют такое же право на пенсию, как и пенсионеры из подконтрольных территорий.
Об этом в интервью "Украинской правде" заявил министр Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Вадим Черныш.
По его словам, "вопрос возобновления пенсий обсуждается, в частности, в рамках Минского процесса".
"Ведь в соответствии с нормами международного и национального права, резолюции ПАСЕ, где Россия признана агрессором – нет оснований говорить, что пенсионеры с неподконтрольных территорий не имеют права получить пенсию", - сказал он.
"Они имеют такое же право на пенсию, как и пенсионеры из подконтрольных территорий. Так всю жизнь платили отчисления в Пенсионный фонд", - добавил Черныш.
По его словам в правительстве пока не могут найти механизм, по которому выплачивать эти пенсии.
"Чтобы исследовать этот вопрос, в 2015 году в рамках Минских договоренностей на неподконтрольные территории приезжала немецко-французский миссия. Но они так и не нашли решения", - сказал он.
Как известно, 16 января правительство утвердило план мероприятий по реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса, в котором нет пункта о возможном возобновлении пенсионных выплат жителям ОРДЛО.
Украинская правда
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А податки мешканці ОРДЛО Україні не повинні сплачувати? Як можливе одне без іншого? З чиїх податків сєпари будуть отримувати пенсії? Маразм... Чи зрада?
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ЗРАДА! Просто ведеться робота щоб суспільна думка змирилась з планом Кремля. Порошенко вже давно є його головним виконавцем. Але він не хоче повторити дорогу іншого легітимного. Ось і зявляються статті всяких там пінчуків, вибрики Савченко, блокується фінансування оборонпрому, а він сам відправляє людей у відпустки. І це під час війни!! Паралельно Путін збільшує військові сили біля наших границь. Все це для того щоб сказати: ось бачите яка погана ситуація, а тому потрібно згоджуватись на кремлівський варіант бо втратимо все.
============================================================================================= В нас солідарна пенсійна ситема. Це означає, що ті, хто зараз працює, оплачують пенсії своїм пристарілим батькам. Отже, працюючі в ОРДЛО нехай оплачують пенсії жителям ОРДЛО. Або нехай їм платить зі своїх Черниш. Песіонери найбільше кричали "Путие приди", "Путин помоги" "Путин спаси од бандеровцев" Так чому б їм тепер не піти за допомогою до Путіна. А то їдуть за песіями до бандерівців. А таких як Черниш потрібно гнати. Але думаю, що він просто працює в рамках капітулянської політики шоколадного. Звідси і всі ці його меседжі.