Черныш: пенсионеры в ОРДЛО должны получать украинскую пенсию

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Четверг, 26 января 2017, 13:34

Жители неподконтрольных Киеву территории Донецкой и Луганской области имеют такое же право на пенсию, как и пенсионеры из подконтрольных территорий.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил министр Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Вадим Черныш.

По его словам, "вопрос возобновления пенсий обсуждается, в частности, в рамках Минского процесса".

"Ведь в соответствии с нормами международного и национального права, резолюции ПАСЕ, где Россия признана агрессором – нет оснований говорить, что пенсионеры с неподконтрольных территорий не имеют права получить пенсию", - сказал он.

"Они имеют такое же право на пенсию, как и пенсионеры из подконтрольных территорий. Так всю жизнь платили отчисления в Пенсионный фонд", - добавил Черныш.

По его словам в правительстве пока не могут найти механизм, по которому выплачивать эти пенсии.

"Чтобы исследовать этот вопрос, в 2015 году в рамках Минских договоренностей на неподконтрольные территории приезжала немецко-французский миссия. Но они так и не нашли решения", - сказал он.

Как известно, 16 января правительство утвердило план мероприятий по реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса, в котором нет пункта о возможном возобновлении пенсионных выплат жителям ОРДЛО.

Украинская правда

Темы: пенсии Донбасс
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Комментарии — 7
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IP: 157.158.16.---Bratiichuk26.01.2017 14:55
Zol:
Zol:
А податки мешканці ОРДЛО Україні не повинні сплачувати? Як можливе одне без іншого? З чиїх податків сєпари будуть отримувати пенсії? Маразм... Чи зрада?
Zol:

==================================================================================

ЗРАДА! Просто ведеться робота щоб суспільна думка змирилась з планом Кремля. Порошенко вже давно є його головним виконавцем. Але він не хоче повторити дорогу іншого легітимного. Ось і зявляються статті всяких там пінчуків, вибрики Савченко, блокується фінансування оборонпрому, а він сам відправляє людей у відпустки. І це під час війни!! Паралельно Путін збільшує військові сили біля наших границь. Все це для того щоб сказати: ось бачите яка погана ситуація, а тому потрібно згоджуватись на кремлівський варіант бо втратимо все.
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IP: 157.158.16.---Bratiichuk26.01.2017 14:35
Вони мають таке ж право на пенсію, як і пенсіонери з підконтрольних територій. Бо все життя сплачували відрахування до Пенсійного фонду", - додав Черниш.
============================================================================================= В нас солідарна пенсійна ситема. Це означає, що ті, хто зараз працює, оплачують пенсії своїм пристарілим батькам. Отже, працюючі в ОРДЛО нехай оплачують пенсії жителям ОРДЛО. Або нехай їм платить зі своїх Черниш. Песіонери найбільше кричали "Путие приди", "Путин помоги" "Путин спаси од бандеровцев" Так чому б їм тепер не піти за допомогою до Путіна. А то їдуть за песіями до бандерівців. А таких як Черниш потрібно гнати. Але думаю, що він просто працює в рамках капітулянської політики шоколадного. Звідси і всі ці його меседжі.
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IP: 91.203.63.---Zen i K26.01.2017 14:27
А чого діда, який приніс мед з вибухівкою засудили? Дайте йому пенсію, орден, путівку в Карпати. Пенсіонери з ордло працюють навідниками, розвідниками. Не всі. Виплачуйте пенсії після перевірки СБУ на причетність до терористів. Якщо причетний -суд і тюрма, а не пенсія.
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IP: 37.53.169.---karbov26.01.2017 14:24
якщо УП видаляє коментарі, які відмінні від думки Черниша, то ліквідуйте можливість коментарів взагалі.
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IP: 37.53.169.---karbov26.01.2017 14:07
Пенсіонери, прокурори, судді та купа інших в ОРДЛО отримують 2-і пенсії або зарплати з України та від місцевої.. Така ситуація їх чудово влаштовує, тому вони співають "только не стреляйте и пусть будет как есть". Але ми громадяни України - платники податків не витримаємо кормить жителів ОРДЛО та рідних слуг государевих. На..ер
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