Ляшко назвал депутата, чей помощник был задержан Генпрокуратурой

Задержанным помощником депутата оказался Алексей Бевзюк, который работает у нардепа от Партии Ляшко – Алексея Кириченко.

Об этом сообщил лидер фракции Олег Ляшко в своем Facebook.

"ГПУ задержала по обвинению в мошенничестве Алексея Бевзюка - помощника моего коллеги Алексея Кириченко. Если он виноват - пусть отвечает, я никого не буду крышевать", - написал он.

"Но если это выполнение политического заказа власти на дискредитацию меня лично и моей команды, чем постоянно злоупотребляет Луценко, скоро придет время ему за это ответить по всей строгости закона", - добавил он.

В свою очередь депутат Кириченко в своем Facebook назвал задержание "прокурорским беспределом".

"Он, как и многие другие, громил залы игровых автоматов. Шьют вымогательство. Получается, следователи вместо того, чтобы закрыть игровой притон и посадить организаторов, сажают тех, кто борется с этим злом", - отметил депутат, однако ничего не прокомментировал по сути дела.