Княжицкий хочет продать "Эспрессо"

Народный депутат из фракции "Народный фронт" Николай Княжицкий ведет переговоры по продаже части телеканала "Эспрессо", который принадлежит его жене.

Об этом говорится в статье на Украинской правде "На пороге медийного передела. Почему Княжицкий продает, а друг президента покупает канал".

"Если вас интересует, заключены ли какие-то соглашения, то нет. Но переговоры идут, мы этого не скрываем", - заявил Княжицкий.

Как рассказали УП депутаты из фракции НФ, речь идет о продаже части канала таким образом, чтобы Княжицкий остался младшим партнером и дальше руководил этим ресурсом.

"Он просто устал постоянно собирать деньги. По большому счету, ни Авакову, ни другим его однопартийцам канал особо не нужен, потому Княжицкий ищет какой-то постоянный капитал", - рассказал собеседник УП в НФ.

Однако, кто же станет новым спонсором "Эспрессо" пока неизвестно. "Скажу только, что это человек из самого высокого круга украинской непубличной политики, который ранее к СМИ не имел никакого отношения", - рассказал один из депутатов НФ.