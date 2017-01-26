Княжицкий хочет продать "Эспрессо"

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Четверг, 26 января 2017, 17:45

Народный депутат из фракции "Народный фронт" Николай Княжицкий ведет переговоры по продаже части телеканала "Эспрессо", который принадлежит его жене.

Об этом говорится в статье на Украинской правде "На пороге медийного передела. Почему Княжицкий продает, а друг президента покупает канал".

"Если вас интересует, заключены ли  какие-то соглашения, то нет. Но переговоры идут, мы этого не скрываем", - заявил Княжицкий.

Как рассказали УП депутаты из фракции НФ, речь идет о продаже части канала таким образом, чтобы Княжицкий остался младшим партнером и дальше руководил этим ресурсом.

"Он просто устал постоянно собирать деньги. По большому счету, ни Авакову, ни другим его однопартийцам канал особо не нужен, потому Княжицкий ищет какой-то постоянный капитал", - рассказал собеседник УП в НФ.

Однако, кто же станет новым спонсором "Эспрессо" пока неизвестно. "Скажу только, что это человек из самого высокого круга украинской непубличной политики, который ранее к СМИ не имел никакого отношения", - рассказал один из депутатов НФ.

Темы: телевидение СМИ Народный фронт
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Комментарии — 2
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IP: 37.54.137.---Анталов Ростік26.01.2017 18:54
Скоро вже каналів не залишиться незалежних, з 1+1 вже були нюанси по ліцензії, і це реально тиск на медіа, і робить його лише одна людина! Вже ПБ банк в Коломойського віджали і все скоро їхнім буде!
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IP: 95.135.24.---FLAG26.01.2017 18:09
Якщо молодшим партнером в "Еспресо" "опиняться" представники розваленого Народного Фронту,а реальним господарем - "хозяином" буде "любий друг" вайсмана - бандит Кононенко,то медійно-демократичне обличчя канала - абсолютно зміниться : до типового олігархічно-зомбаторського каналу...
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