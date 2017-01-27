АТО: Оккупанты применили "Град", погибли два бойца ВСУ

Российско-оккупационные войска, игнорируя любые договоренности, большинство обстрелов вели именно из минометов различных калибров и тяжелой артиллерии, в том числе РСЗО БМ-21 "Град".

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении из 152-миллиметровой артиллерии, танков, БМП, гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреливали Широкино, а из 122-миллиметровой - Талаковку. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке, и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Новогригорьевке, Гнутовому и Павлополю. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Луганском направлении российско-оккупационные войска подвергли обстрелам из РСЗО БМ-21 "Град" Новозвановку, выпустив в сторону позиций ВСУ 20 снарядов. Здесь же боевики применили и 122-миллиметровую артиллерию. Крымское, Новотошковское, Новозвановку, Водяное, Новоалександровку и Попасную обстреляли из 120 и 82-миллиметровых минометов.

На Донецком направлении боевики также использовали минометы различных калибров, обстреливая позиции сил АТО в районе Авдеевки, Верхнеторецкого, Зайцевого. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреляны Новгородское, Каменка и Авдеевка.

Всего за минувшие сутки зафиксировано 63 обстрела. Двое украинских военнослужащих погибли.