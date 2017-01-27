В США сообщают детали возможного указа Трампа о санкциях против РФ

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Пятница, 27 января 2017, 13:09

Ряд аналитиков и журналистов сообщили о слухах, которые циркулируют в США, о подготовке в Белом доме проекта указа об отмене санкций против РФ.

Об этом сообщили, в частности, аналитик Atlantic Council Фабрис Потье и нью-йоркская журналистка Сьюзан Глассер, которая сотрудничает с авторитетным американским изданием Politico.

Также "Европейская правда" в разговорах с источниками выяснила, что информация о подготовке такого указа поступала представителям The Washington Times и The New York Times.

Ни одно из этих изданий по состоянию на данный момент не считает информацию проверенной до того уровня, чтобы сообщать о ней в своих новостях; эти данные распространяют журналисты в своих персональных twitter-аккаунтах.

В то же время определенная часть информации из первоначальных сообщений уже подтвердилась.

В частности, Фабрис Потье в четверг сообщил о запланированных на конец недели разговорах Трампа с Путиным и Меркель. Впоследствии Кремль подтвердил планы телефонных переговоров с американским лидером в субботу, а источники Reuters не исключили беседы с канцлером.

Сьюзан Глассер не исключила, что указ об отмене будет выдан еще до того, как сенат утвердит кандидатуру Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря США – это позволит избежать обвинений в том, что снятие санкций пролоббировал именно он. Ожидается, что утверждение состоится уже в ближайшие недели.

В то же время, о содержании предполагаемого указа поступают противоречивые данные. В частности, Глассер пишет и о "смягчении", и о "снятии" ограничений.

Источники, с которыми общалась "Европейская правда", говорят о "проекте" указа, его содержание пока не утверждено. Также неизвестно, какой части санкций он может касаться.

"Ничего об этом неизвестно", - цитирует ТАСС Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина. "Насколько я понимаю, информация обезличенная, не знаю, насколько она соответствует действительности", - добавил он.

Европейская правда

Темы: США
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Комментарии — 9
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IP: 190.140.16.---Анатолій Яковенко27.01.2017 15:45
Михаил Сирик:
Нехай Трамп введе санкції проти наших корупціонерів, особливо проти "Панамських патріотів"
Ну ти і чудний. Ваші "Панамські патріоти" в порівнянні з активами Трампа в Панамі просто сміхотворні.
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IP: 95.132.149.---Олег Миронов27.01.2017 15:18
нафіга ви розганяєте фейки, дебіли?
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IP: 95.132.149.---Олег Миронов27.01.2017 15:16
...вашу мать! яка це, млять, "низка журналістів"? назовіть їх, окрім тих двох, куплених по 50,000!
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IP: 178.92.10.---Adam Viter27.01.2017 14:52
А нам воювати прийдеться ще довше. Ось
22 роки тому, 5 грудня 1994 року - був підписаний Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
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Україна стала першою і останньою країною в світі, яка віддала ядерну зброю - в обмін на гарантії територіальної цілісності!
Підписаний Л.Кучмою, Б. Єльциним, Дж. Мейджором, Б. Клінтоном
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Росія
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На жаль Меморандум став звичайним папірцем. Через 20 років одна з країн-підписантів порушивши 4 з 5 пунктів Меморандуму почала збройне вторгнення в Україну. Окупувала Крим і Донбас.
Решта країн не надали Україні необхідної обіцяної допомоги.
Президент США Трамп навпаки, хоче показати, щоб всі держави Світу однозначно зрозуміли, чого вартують договори із ядерними монстрами, в тому числі про ядерне роззброєння.
ОтветитьС цитатой
IP: 109.227.76.---Михаил Сирик27.01.2017 14:33
Нехай Трамп введе санкції проти наших корупціонерів, особливо проти "Панамських патріотів"
ОтветитьС цитатой
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