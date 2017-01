В США сообщают детали возможного указа Трампа о санкциях против РФ

Ряд аналитиков и журналистов сообщили о слухах, которые циркулируют в США, о подготовке в Белом доме проекта указа об отмене санкций против РФ.

Об этом сообщили, в частности, аналитик Atlantic Council Фабрис Потье и нью-йоркская журналистка Сьюзан Глассер, которая сотрудничает с авторитетным американским изданием Politico.

Также "Европейская правда" в разговорах с источниками выяснила, что информация о подготовке такого указа поступала представителям The Washington Times и The New York Times.

Ни одно из этих изданий по состоянию на данный момент не считает информацию проверенной до того уровня, чтобы сообщать о ней в своих новостях; эти данные распространяют журналисты в своих персональных twitter-аккаунтах.

В то же время определенная часть информации из первоначальных сообщений уже подтвердилась.

В частности, Фабрис Потье в четверг сообщил о запланированных на конец недели разговорах Трампа с Путиным и Меркель. Впоследствии Кремль подтвердил планы телефонных переговоров с американским лидером в субботу, а источники Reuters не исключили беседы с канцлером.

Сьюзан Глассер не исключила, что указ об отмене будет выдан еще до того, как сенат утвердит кандидатуру Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря США – это позволит избежать обвинений в том, что снятие санкций пролоббировал именно он. Ожидается, что утверждение состоится уже в ближайшие недели.

В то же время, о содержании предполагаемого указа поступают противоречивые данные. В частности, Глассер пишет и о "смягчении", и о "снятии" ограничений.

Источники, с которыми общалась "Европейская правда", говорят о "проекте" указа, его содержание пока не утверждено. Также неизвестно, какой части санкций он может касаться.

"Ничего об этом неизвестно", - цитирует ТАСС Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина. "Насколько я понимаю, информация обезличенная, не знаю, насколько она соответствует действительности", - добавил он.

