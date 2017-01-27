В США повідомляють деталі про можливий указ Трампа про санкції проти РФ

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П'ятниця, 27 січня 2017, 13:09

Низка аналітиків та журналістів повідомили про чутки, які циркулюють в США, щодо підготовки у Білому домі проекту указу про скасування санкцій щодо РФ.

Про це повідомили, зокрема, аналітик  Atlantic Council Фабріс Потьє та нью-йоркська журналістка Сьюзан Глассер, яка співпрацює з авторитетним американським виданням Politico.

Також "Європейська правда" у розмовах з джерелами з’ясувала, що інформація про підготовку такого указу надходила до представників The Washington Times та The New York Times.

Жодне з цих видань станом на даний момент не вважає інформацію перевіреною до того рівня, щоби повідомляти про неї у своїх новинах, ці дані поширюють лише журналісти у своїх персональних twitter-аккаунтах.

Водночас, певна частина інформації з початкових повідомлень вже підтвердилася.

Зокрема, Фабріс Потьє в четвер повідомив про заплановані на кінець тижня розмови Трампа з Путіним та з Меркель. Згодом Кремль підтвердив плани щодо телефонних переговорів з американським лідером в суботу, а джерела Reuters не виключили розмову з канцлером.

Сьюзан Глассер не виключила, що указ про скасування буде виданий ще до того, як сенат затвердить кандидатуру Рекса Тіллерсона на посаду держсекретаря США – це дозволить уникнути звинувачень у тому, що зняття санкцій про лобіював саме він.  Очікується, що це затвердження відбудеться уже в найближчі тижні.

Водночас, про зміст імовірного указу надходять суперечливі дані. Зокрема, Глассер пише і про "пом’якшення", і про "зняття" обмежень.

Джерела, з якими спілкувалася "Європейська правда", кажуть про "проект" указу, його зміст наразі не затверджений. Також невідомо, якої частини санкцій він може стосуватися.

"Нічого про це невідомо", - цитує ТАСС Дмитра Пєскова, прес-секретаря Путіна. "Наскільки я розумію, інформація знеособлена, не знаю, наскільки вона відповідає дійсності", - додав він.

Європейська правда

Теми: США
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Коментарі — 9
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IP: 190.140.16.---Анатолій Яковенко27.01.2017 15:45
Михаил Сирик:
Нехай Трамп введе санкції проти наших корупціонерів, особливо проти "Панамських патріотів"
Ну ти і чудний. Ваші "Панамські патріоти" в порівнянні з активами Трампа в Панамі просто сміхотворні.
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IP: 95.132.149.---Олег Миронов27.01.2017 15:18
нафіга ви розганяєте фейки, дебіли?
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IP: 95.132.149.---Олег Миронов27.01.2017 15:16
...вашу мать! яка це, млять, "низка журналістів"? назовіть їх, окрім тих двох, куплених по 50,000!
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IP: 178.92.10.---Adam Viter27.01.2017 14:52
А нам воювати прийдеться ще довше. Ось
22 роки тому, 5 грудня 1994 року - був підписаний Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
Будапештський меморандум!
Україна стала першою і останньою країною в світі, яка віддала ядерну зброю - в обмін на гарантії територіальної цілісності!
Підписаний Л.Кучмою, Б. Єльциним, Дж. Мейджором, Б. Клінтоном
Україна
Росія
Великобританія
США
На жаль Меморандум став звичайним папірцем. Через 20 років одна з країн-підписантів порушивши 4 з 5 пунктів Меморандуму почала збройне вторгнення в Україну. Окупувала Крим і Донбас.
Решта країн не надали Україні необхідної обіцяної допомоги.
Президент США Трамп навпаки, хоче показати, щоб всі держави Світу однозначно зрозуміли, чого вартують договори із ядерними монстрами, в тому числі про ядерне роззброєння.
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IP: 109.227.76.---Михаил Сирик27.01.2017 14:33
Нехай Трамп введе санкції проти наших корупціонерів, особливо проти "Панамських патріотів"
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