В США повідомляють деталі про можливий указ Трампа про санкції проти РФ

Низка аналітиків та журналістів повідомили про чутки, які циркулюють в США, щодо підготовки у Білому домі проекту указу про скасування санкцій щодо РФ.

Про це повідомили, зокрема, аналітик Atlantic Council Фабріс Потьє та нью-йоркська журналістка Сьюзан Глассер, яка співпрацює з авторитетним американським виданням Politico.

Також "Європейська правда" у розмовах з джерелами з’ясувала, що інформація про підготовку такого указу надходила до представників The Washington Times та The New York Times.

Жодне з цих видань станом на даний момент не вважає інформацію перевіреною до того рівня, щоби повідомляти про неї у своїх новинах, ці дані поширюють лише журналісти у своїх персональних twitter-аккаунтах.

Водночас, певна частина інформації з початкових повідомлень вже підтвердилася.

Зокрема, Фабріс Потьє в четвер повідомив про заплановані на кінець тижня розмови Трампа з Путіним та з Меркель. Згодом Кремль підтвердив плани щодо телефонних переговорів з американським лідером в суботу, а джерела Reuters не виключили розмову з канцлером.

Сьюзан Глассер не виключила, що указ про скасування буде виданий ще до того, як сенат затвердить кандидатуру Рекса Тіллерсона на посаду держсекретаря США – це дозволить уникнути звинувачень у тому, що зняття санкцій про лобіював саме він. Очікується, що це затвердження відбудеться уже в найближчі тижні.

Водночас, про зміст імовірного указу надходять суперечливі дані. Зокрема, Глассер пише і про "пом’якшення", і про "зняття" обмежень.

Джерела, з якими спілкувалася "Європейська правда", кажуть про "проект" указу, його зміст наразі не затверджений. Також невідомо, якої частини санкцій він може стосуватися.

"Нічого про це невідомо", - цитує ТАСС Дмитра Пєскова, прес-секретаря Путіна. "Наскільки я розумію, інформація знеособлена, не знаю, наскільки вона відповідає дійсності", - додав він.

Європейська правда