Геращенко рассказала, на каких самолетах летает в Минск

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сообщила, что летает в Минск на переговоры трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины преимущественно рейсовыми самолетами.

Об этом она сказала, комментируя информацию в СМИ относительно того, что участники Минских переговоров от Украины летают чартерным самолетом, передает Інтерфакс-Україна.

Геращенко подчеркнула, что за такой чартерный перелет госбюджет Украины не платит ни копейки.

"Мы летаем часто рейсовыми самолетами, но иногда пользуемся предложением лететь чартерным самолетом, чтобы все участники этого процесса могли обсудить важные вопросы", - сказала Геращенко.

Геращенко подчеркнула, что за такой чартерный перелет госбюджет Украины не платит ни копейки.

Ранее в выпуске программы "Схемы" была обнародована информация, что некоторые представители украинской делегации ТКГ летают в Минск на переговоры на частных чартерах, в частности на частном самолете бизнесмена Виктора Пинчука, на борту которого были замечены Ирина Геращенко, советник СБУ Юрий Тандит, представители в ТКГ Леонид Кучма и Евгений Марчук, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдика.