Схемы: Делегация Украины в ТКГ летает в Минск частными самолетами

Для участия в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске украинская делегация пользуется частными самолетами.

Об этом говорится в выпуске программы "Схемы".

Журналисты стали свидетелями не менее 4 случаев, когда делегация использовала частные самолеты для перелетов на минские переговоры.



В частности, по данным журналистов, 26 августа украинские переговорщики, а именно Леонид Кучма, Ирина Геращенко, Евгений Марчук, советник председателя СБУ Юрий Тандит и спецпредставитель ОБСЕ по минской контактной группе Мартин Сайдик использовали для перелета самолет Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером OE-IDO и австрийской регистрацией.



Этот самолет постоянно использует олигарх Виктор Пинчук (зять Леонида Кучмы - ред.).



"Схемы" прислали запрос Виктору Пинчуку с просьбой сообщить, предоставлял ли олигарх этот самолет для перелетов украинской стороны на переговоры Трехсторонней контактной группы в Минск и на каких условиях. Но ответов журналисты не получили, говорится в материале.



Советник председателя СБУ Юрий Тандит признал, что иногда группа пользуется чартерами, но отметил, что не знает, чьи они.



Член гуманитарной подгруппы ТКГ Ирина Геращенко, заверила, что государство эти чартеры не финансирует.



"Это я ответственно вам заявляю. Как ими пользуются те, кто их используют, – это не за счет государства", – отметила она.



Пресс-служба Леонида Кучмы посоветовала обратиться в Администрацию президента: "По всем вопросам работы украинской стороны в Трехсторонней контактной группе обращайтесь, пожалуйста, к Администрации президента Украины".



В Администрации президента в свою очередь сообщили, что не являются распорядителем запрашиваемой информации.