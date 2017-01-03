Туристов предупреждают о возможных задержках самолетов в ОАЭ из-за погоды

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Вторник, 3 января 2017, 14:38

Посольство Украины в ОАЭ предупреждает о возможных повторных осложнения погодных условий в аэропортах городов Дубай и Шарджа в ближайшие дни.

Об этом говорится в заявлении от имени посла в ОАЭ Юрия Полуреза, распространенном на Facebook странице аэропорта "Жуляны".

"По имеющейся информации Национального центра метеорологии и сейсмологии ОАЭ, есть вероятность продолжения в ближайшие дни сложных погодных условий", - говорится в сообщении.

"Учитывая указанное, считаем целесообразным рекомендовать авиакомпаниям, которые осуществляют рейсы из/в ОАЭ, а также украинским аэропортам по своим каналам усилить информационно –разъяснительную работу о возможности дальнейшей отмены/задержки рейсов в ОАЭ, а также значительном сроке ожидания ими следующих рейсов", - сказано в заявлении.

"Кроме того, обращаемся в органы авиакомпаний "МАУ", "AirArabia", "FlyDubai" по своим каналам решить вопрос назначения ответственных сотрудников в аэропортах Дубай, Шарджа, Фуджейра, которые оказывали помощь и разъяснения пассажирам соответствующих рейсов, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также выделить отдельную "горячую" телефонную линию для оказания неотложной информационной поддержки украинским пассажирам", - добавил посол.

Он отметил, что Консульство Украины в Дубай и Посольство Украины в ОАЭ продолжает держать данный вопрос на контроле и принимает меры с целью защиты прав и интересов граждан Украины.

Как известно, начиная с 29 декабря 2016 года, из-за сложных погодных условий (густой туман) в аэропортах г.Дубай и м.Шарджа (ОАЭ) было отменено или перенесено большое количество рейсов.

Украинская правда

Темы: авиа туристы
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