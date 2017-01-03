Суд не смог избрать меру пресечения Курченко

Печерский районный суд Киева не смог избрать меру пресечения олигарху Сергею Курченко, поскольку его защита заявила отвод судье.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Курченко Юрій Сухов.

"Заявили отвод судье Карабаню, который рассматривает ходатайство об избрании третьего!!!!! ареста Курченко С.В. Мотивация простая, судья начал рассматривать ходатайство до того как его вручили стороне защиты, что очень похоже на создание преимущества стороне обвинения", – написал адвокат.

Как сообщалось, 28 декабря апелляционный суд Киева отменил разрешение на задержание и арест Курченка.

22 марта прошлого года Генпрокуратура объявила украинскому олигарху-беглецу Сергей Курченко подозрение за совершение преступлений в банковской сфере.

Ранее ГПУ объявила подозрение Курченко по делу хищения имущества государственного предприятия ПАО "Укргазвыдобування".

Украинская правда