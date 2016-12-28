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Апелляционный суд отменил решение об аресте Курченко

Среда, 28 декабря 2016, 16:40
Апелляционный суд отменил решение об аресте Курченко

Апелляционный суд Киева отменил разрешение на задержание и арест владельца "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (CЕПЕК) Сергея Курченко.

Об этом говорится в сообщении суда, размещенном на официальном сайте.

Указывается, что суд рассмотрел жалобу 28 декабря.

Она касалась определения следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 10 мая 2016 года, "которой удовлетворено ходатайство заместителя начальника третьего отдела по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины об избрании в отношении Курченко С.В. меры пресечения в виде содержания под стражей".

По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей удовлетворила апелляцию адвокатов Курченко и отменил решение суда первой инстанции.

В то же время, Апелляционный суд постановил новое решение, которым отказал в удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры об избрании в отношении Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как известно, 22 марта Генпрокуратура объявила украинскому олигарху-беглецу Сергей Курченко подозрение за совершение преступлений в банковской сфере.

Ранее ГПУ объявила подозрение Курченко по делу хищения имущества государственного предприятия ПАО "Укргазвыдобування".

В мае суд по ходатайству старшего следователя Генпрокуратуры арестовал имущество Сергея Курченко.

Украинская правда

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Темы: Курченкосудпрокуратура
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