НАБУ открыло дела из-за деклараций нардепа и 2 глав РГА

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Пятница, 6 января 2017, 14:44

Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование еще двух угловных производств по фактам декларирования недостоверной информации и одного – о неподаче e-декларации.

Производства открыты по ст.366-1 Уголовного кодекса Украины в отношении народного депутата и двух глав районных государственных администраций, сообщает НАБУ.

Сведения об головном правонарушении в отношении народного депутата внесены в Единый реестр досудебных расследований на основании материалов информационно-аналитического исследования Управления аналитики и обработки информации НАБУ.

Имя нардепа в сообщении не называют.

Информация о представлении заведомо недостоверных сведений в декларации главой одной из районных государственных администраций, а также об умышленном непредоставлении е-декларации другим главой районной госадминистрации внесена в Единый реестр досудебных расследований по результатам рассмотрения заявлений одной из общественных организаций.

17 ноября 2016 года НАБУ зарегистрировало первые 3 уголовных производства по фактам незаконного обогащения (ч. 2 и ч. 3 ст. 368-2 УК Украины) на основании анализа сведений, приведенных в е-декларациях. Два производства открыты в отношении народных депутатов Украины и одно – представителя судебной ветви власти.

В декабре прошлого года НАБУ начало расследование еще 7 уголовных производств. Ведется досудебное расследование.

Темы: декларация НАБУ
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