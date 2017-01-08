В воскресенье по Украине снегопады и метели, в горах могут сойти лавины

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Воскресенье, 8 января 2017, 12:00

Вследствие перемещения в Украину активного циклона с Черного моря в течение 8 января ожидаются сложные погодные условия.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогнозы Укргидрометцентра.

На территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25-30 см, в Одесской и Николаевской до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях отложения гололеда на проводах, деревьях и дорогах.

 
Графика с сайта Укргидрометцентра

В связи с сильными снегопадами и метелями, в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

В Киеве прирост снежного покрова ожидается в пределах 10-15 см, снижение минимальной температуры до 15-18º.

8 января в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях сложные погодные условия: сильные снегопады и метели, снежные заносы; в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской областях сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед; на дорогах гололедица. В Украине, кроме восточных областей, порывы северного ветра 15-22 м/с, в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с.

В западных и северных областях резкое понижение температуры воздуха до 11-16º, в Карпатах и Прикарпатье до 20-25º мороза.

9 января ожидается ослабление и прекращение опасных явлений.

Темы: погода
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