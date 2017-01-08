У неділю по Україні снігопади й хуртовини, у горах можуть зійти лавини

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Неділя, 8 січня 2017, 12:00

Внаслідок переміщення в Україну активного циклону з Чорного моря протягом 8 січня очікуються складні погодні умови.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на прогнози Укргідрометцентру.

На території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської, південних районів Київської, східних районів Вінницької областей сильні снігопади з утворенням снігового покриву висотою 25-30 см, на Одещині та Миколаївщині до 35 см, сильні тривалі хуртовини, снігові замети, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській областях відкладення ожеледі на дротах, деревах та дорогах.

 
Графіка з сайту Укргідрометцентру

У зв'язку з сильними снігопадами та хуртовинами, у горах Львівської області та у високогір’ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей значний (III) рiвень лавинної небезпеки. В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

У місті Києві приріст снігового покриву очікується в межах 10-15 см, зниження мінімальної температури до 15-18º.

8 січня у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях складні погодні умови: сильні снігопади і хуртовини, снігові замети; у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській областях сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах ожеледиця. В Україні, крім східних областей, пориви північного вітру 15-22 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с.

У західних та північних областях різке зниження температури повітря до 11-16º, в Карпатах та Прикарпатті до 20-25º морозу.

9 січня очікується послаблення та припинення небезпечних явищ.

Теми: погода
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