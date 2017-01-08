АТО: 6 военных ранены в двух горячих точках

7 января в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, шестеро получили ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, однако шестеро военнослужащих получили ранения", - сказал он.

По словам Мотузяника, это произошло в двух горячих точках.

"Трое воинов были ранении у поселка Троицкое, что на Луганском направлении, во время вражеского минометного обстрела. Еще трое военнослужащих ВСУ были ранены в результате провокации в районе населенного пункта Крымское", - сказал представитель Минобороны по вопросам АТО.

По его словам, сейчас все раненые военнослужащие находятся в больницах, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

За минувшие сутки боевики 72 раза открывали огонь по силам АТО.

Украинская правда