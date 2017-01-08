АТО: 6 военных ранены в двух горячих точках
7 января в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, шестеро получили ранения.
Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, однако шестеро военнослужащих получили ранения", - сказал он.
По словам Мотузяника, это произошло в двух горячих точках.
"Трое воинов были ранении у поселка Троицкое, что на Луганском направлении, во время вражеского минометного обстрела. Еще трое военнослужащих ВСУ были ранены в результате провокации в районе населенного пункта Крымское", - сказал представитель Минобороны по вопросам АТО.
По его словам, сейчас все раненые военнослужащие находятся в больницах, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
За минувшие сутки боевики 72 раза открывали огонь по силам АТО.
Украинская правда
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