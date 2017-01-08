АТО: 6 военных ранены в двух горячих точках

1636 просмотров
1
Воскресенье, 8 января 2017, 12:49

7 января в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, шестеро получили ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, однако шестеро военнослужащих получили ранения", - сказал он.

По словам Мотузяника, это произошло в двух горячих точках.

"Трое воинов были ранении у поселка Троицкое, что на Луганском направлении, во время вражеского минометного обстрела. Еще трое военнослужащих ВСУ были ранены в результате провокации в районе населенного пункта Крымское", - сказал представитель Минобороны по вопросам АТО.

По его словам, сейчас все раненые военнослужащие находятся в больницах, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

За минувшие сутки боевики 72 раза открывали огонь по силам АТО.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Донецкой области от обстрела боевиков погибла девушка 8 января 2017, 15:24
За сутки 6 украинских военных получили ранения – штаб АТО 8 января 2017, 06:41
На Рождество боевики палят по всем направлениям из минометов и гранатометов 7 января 2017, 18:45
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.225.121.---DND08.01.2017 19:09
А ще одного АТОшника загризли собаки бо Президент і нардупи (які самі озброєні Глоками) так і не дозволив вільний обіг зброї кріпакам.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
День в АТО: 27 обстрелов, 2 бойцов ранены, боевики применили "Град"
В Кремле "устали" от обвинений разведки США
Турция не будет пересматривать позицию по Украине и Грузии в угоду России
В Нидерландах задержали журналиста, который пытался провезти обломки с МН17
Все новости
Видео

7 самых популярных видео со всемирных TEDx конференций

Хроника скандала

Эксгумация праха Александра Олеся