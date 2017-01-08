АТО: 6 військових поранено у двох гарячих точках

1612 переглядів
1
Неділя, 8 січня 2017, 12:49

7 січня внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, шестеро отримали поранення.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу у неділю, 8 січня.

"За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, однак шестеро військовослужбовців зазнали поранень", - сказав він.

За словами Мотузяника, це сталося у двох гарячих точках.

"Троє воїнів були пораненні біля селища Троїцьке, що на Луганському напрямку, під час ворожого мінометного обстрілу. Ще троє військовослужбовців ЗСУ були поранені внаслідок провокації в районі населеного пункту Кримське", - сказав речник Міноборони з питань АТО.

За його словами, зараз всі поранені військовослужбовці перебувають в лікарнях, їм надається кваліфікована медична допомога.

Як повідомлялося, за минулу добу бойовики 72 рази відкривали вогонь по силам АТО.

Українська правда

Теми: АТО Донбас Мінські угоди
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На Донеччині від обстрілу бойовиків загинула дівчина 8 січня 2017, 15:24
За добу 6 українських військових отримали поранення - штаб АТО 8 січня 2017, 06:41
На Різдво бойовики гатять по всіх напрямках з мінометів і гранатометів 7 січня 2017, 18:45
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.225.121.---DND08.01.2017 19:09
А ще одного АТОшника загризли собаки бо Президент і нардупи (які самі озброєні Глоками) так і не дозволив вільний обіг зброї кріпакам.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
АТО: 51 обстріл, під вогонь артилерії потрапили Широкине і Луганське
Картер не виключає військової відповіді за російські кібератаки
Штаб: З трьома військовими на лінії розмежування зник зв'язок
ДержНС: На дорогах - без заторів, 24 населених пункти лишаються без електрики
Усі новини
Освіта

Як зробити хорошу школу?

Музика січня

Найкращі концерти місяці