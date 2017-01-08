Среди жертв теракта в Багдаде украинцев нет

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Воскресенье, 8 января 2017, 18:43

Среди погибших и пострадавших в результате теракта в Багдаде, произошедшего 8 января, украинцев нет.

Об этом в воскресенье сообщили в посольстве Украины в Ираке.

Как известно, террорист-смертник заехал автомобилем на территорию рынка Алват-Джамили на востоке Ирака и взорвал транспортное средство, в результате взрыва по меньшей мере 11 человек погибли, 25 получили ранения.

Позже террорист-смертник взорвал себя на рынке в Багдаде, в результате взрыва погибли по меньшей мере 7 человек, более 10 получили ранения.

Украинская правда 

Темы: теракт МИД Ирак
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IP: 176.126.163.---Костя Галас09.01.2017 15:27
а якби янукович дав безвіз то мабуть були би. і тоді його можно було б легше судити. дайош безвіз у багдат!!!
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