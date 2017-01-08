Среди жертв теракта в Багдаде украинцев нет

Среди погибших и пострадавших в результате теракта в Багдаде, произошедшего 8 января, украинцев нет.

Об этом в воскресенье сообщили в посольстве Украины в Ираке.

Посольство України інформує про відсутність українців серед загиблих і постражд.унаслідок теракту в #Багдад'і 08.01.17. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) January 8, 2017

Как известно, террорист-смертник заехал автомобилем на территорию рынка Алват-Джамили на востоке Ирака и взорвал транспортное средство, в результате взрыва по меньшей мере 11 человек погибли, 25 получили ранения.

Позже террорист-смертник взорвал себя на рынке в Багдаде, в результате взрыва погибли по меньшей мере 7 человек, более 10 получили ранения.

Украинская правда