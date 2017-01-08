Серед жертв теракту у Багдаді українців немає

1082 перегляди
0
Неділя, 8 січня 2017, 18:43

Серед загиблих та постраждалих внаслідок теракту у Багдаді, що стався 8 січня, українців немає. 

Про це у неділю повідомили у посольстві України в Іраку. 

Як відомо, терорист-смертник заїхав автомобілем на територію ринку Алват-Джаміла на сході Іраку і підірвав транспортний засіб, внаслідок вибуху щонайменше 11 людей загинули, 25 отримали поранення

Згодом терорист-смертник підірвав себе на ринку у Багдаді, внаслідок вибуху загинули щонайменше 7 людей, понад 10 отримали поранення.

Українська правда 

Теми: теракт МЗС Ірак
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Сирії внаслідок теракту загинули 60, поранено - 50 осіб 7 січня 2017, 15:30
В результаті двох вибухів в Багдаді загинули 14 людей 6 січня 2017, 01:50
Пістолет вбитого у Мілані ідентичний використаному в теракті у Берліні 4 січня 2017, 15:11
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
АТО: 51 обстріл, під вогонь артилерії потрапили Широкине і Луганське
Картер не виключає військової відповіді за російські кібератаки
Штаб: З трьома військовими на лінії розмежування зник зв'язок
ДержНС: На дорогах - без заторів, 24 населених пункти лишаються без електрики
Усі новини
Освіта

Як зробити хорошу школу?

Музика січня

Найкращі концерти місяці