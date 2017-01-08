ГосЧС: На дорогах - без заторов, 24 населенных пункта остаются без электричества

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Воскресенье, 8 января 2017, 20:11

На дорогах государственного и регионального значения пробок не зафиксировано, обращений людей, которые получили обморожения, не было.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС относительно ликвидации последствий сложных погодных условий по состоянию на 17:00 8 января.

"Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 2624 единиц техники и 3959 человек, подразделениями ГосЧС высвобождено из снежных заносов 1194 автомобиля (за 8 января - 224 авто), в которых находились 2904 человека (за 8 января - 664 человека)", - сообщили в ГосЧС.

По данным госслужбы, остаются обесточенными 24 населенных пункта в двух областях: в Одесской - 18 н.п., в Черновицкой - 4 н.п. (частично), в Херсонской - 2 н.п.

В Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях снято ограничение движения.

В частности, в Днепропетровской - для всех категорий транспортных средств за исключением грузового и пассажирского транспорта на участке дороги М-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье, в Херсонской - для крупногабаритных транспортных средств на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения, в Николаевской - С 12 : 00 8 января сняты ограничения движения для всех категорий транспортных средств на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения, в Кировоградской - восстановлено движение на автодороге Кировоград-Запорожье (от м. Кривой Рог до предела Кировоградской области).

В Винницкой, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях введено ограничение: для грузовых, большегрузных, крупногабаритных транспортных средств на автодороге Житомир-Могилев-Подольский (участок от г.. Винница в г.. Могилев-Подольский), для всех категорий транспортных средств на автодороге Кировоград-Платоново и для большегрузного и крупногабаритного транспорта на автодороге Кировоград-Запорожье, в Одесской - для всех категорий транспортных средств на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения области (дороги Киев-Одесса где ограничено движение только крупногабаритных транспортных средств).

В Хмельницкой области - закрыто движение для всех категорий транспортных средств на автодороге Ярмолици-Каменец-Подольский и ограничено движение тяжеловесных, крупногабаритных транспортных средств на автодороге М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка, Н-03 Житомир-Черновцы и Р 48 Каменно-Подольский-Сатанов-Вийтиця-Белогорье.

В Черкасской - для грузовых, большегрузных, крупногабаритных и пассажирского транспорта на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения.

Украинская правда

Темы: погода дороги
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IP: 96.23.187.---Roman Serbyn08.01.2017 21:27
Як неприжємно українцям в діяспорі читати в Українській Правді заголовки статей з граматичними помилками! Чи так трудно вивчити відмінки прикметників у відношенні до числівників? Українською мовою не можна писати ″населених пункти″; мусить бути або ″населені пунктИ″ абот ″населених пунктІВ″․ Від двох до чотирьох буде ″населені пункти″, починаючи з п'ятьох віміняється як ″населених пунктів″․ Чи не встид Українській правді поміщувати заголовки з такими неграмотними відмінками: ″24 населених пункти″?

Пропоную новорічну резолюцію для редакції Української Працди: вивчити і вживати правильні відмінки для чисельників та відповідних прикметників․
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