ДержНС: На дорогах - без заторів, 24 населених пункти лишаються без електрики

На дорогах державного та регіонального значення заторів не зафіксовано, звернень людей, які отримали обмороження, не було.

Про це йдеться у повідомленні ДержНС щодо ліквідації наслідків складних погодних умов станом на 17:00 8 січня.

"Для забезпечення проїзду та розчищення автодоріг на території України залучено 2 624 одиниць техніки та 3 959 осіб, підрозділами ДСНС вивільнено з снігових заметів 1 194 автомобілі (за 8 січня – 224 автомобіль), в яких перебували 2 904 особи (за 8 січня – 664 особи)", - повідомили у ДержНС.

За даними держслужби, залишаються знеструмленими 24 населених пункти у двох областях: в Одеській – 18 н.п., у Чернівецькій - 4 н.п. (частково), у Херсонській – 2 н.п.

У Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях знято обмеження руху.

Зокрема у Дніпропетровській - для всіх категорій транспортних засобів за винятком вантажного та пасажирського транспорту на ділянці дороги М-23 Кіровоград-Кривий Ріг-Запоріжжя, у Херсонській - для великогабаритних транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного та місцевого значення, у Миколаївській - З 12:00 8 січня знято обмеження рух для всіх категорій транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного та місцевого значення, у Кіровоградській - відновлено рух на автодорозі Кіровоград-Запоріжжя (від м. Кривий Ріг до межі Кіровоградської області).

У Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Хмельницькій та Черкаській областях введено обмеження: для вантажних, великовагових, великогабаритних транспортних засобів на автодорозі Житомир-Могилів-Подільський (дільниця від м. Вінниця до м. Могилів-Подільський), для всіх категорій транспортних засобів на автодорозі Кіровоград-Платонове та для великовантажного та великогабаритного транспорту на автодорозі Кіровоград-Запоріжжя, на Одещині - для всіх категорій транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного та місцевого значення області (крім дороги Київ–Одеса де обмежено рух тільки великогабаритних транспортних засобів).

У Хмельницькій області - закрито рух для всіх категорій транспортних засобів на автодорозі Ярмолиці—Кам’янець-Подільський та обмежено рух великовагових, великогабаритних транспортних засобів на автодорозі м-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знамянка, Н-03 Житомир-Чернівці та Р-48 Кам’яно-Подільський-Сатанів-Війтиця-Білогіря.

У Черкаській - для вантажних, великовагових, великогабаритних та пасажирського транспорту на всіх автодорогах загального користування державного та місцевого значення.

Українська правда