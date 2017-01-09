Картер не исключает военного ответа за российские кибератаки

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Понедельник, 9 января 2017, 02:20

Министр обороны США назвал российские кибератаки на выборы в США агрессивным актом против демократии и не исключает военного ответа.

Об этом он заявил в интервью NBC news.

По его словам, санкции введенные администрацией Обамы в ответ на российские кибератаки "представляют собой начало, а не конец, пол, а не потолок".

Он сказал, что дальнейшие действия определит новый Конгресс и новая администрация, однако не исключил военного ответа.

"Я думаю, мы не должны ограничивать себя кибермерами, когда агрессия против нас осуществляется кибермерами. Отчасти это верно. Я не думаю, что это должен быть военный, или чисто военный ответ", - сказал он.

Как известно, ранее был обнародован совместный доклад спецслужб США, в котором они согласились, что Путин причастен к попыткам изменить результат выборов в США. После этого избранный президент США Дональд Трамп официально признал причастность России к кибератакам в США.

Темы: США Росcия хакеры
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