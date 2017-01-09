Картер не виключає військової відповіді за російські кібератаки

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Понеділок, 9 січня 2017, 02:20

Міністр оборони США назвав російські кібератаки на вибори в США агресивним актом проти демократії і не виключає військової відповіді.

Про це він заявив в інтерв’ю NBC news.

За його словами, санкції запроваджені адміністрацією Обами у відповідь на російські кібератаки "представляють собою початок, а не кінець, підлогу, а не стелю".

Він сказав, що подальші дії визначить новий Конгрес і нова адміністрація, проте не виключив військової відповіді.

"Я думаю, ми не повинні обмежувати себе кіберзаходами, коли агресія проти нас здійснюється кіберзаходами. Частково це вірно. Я не думаю, що це має бути військова, або чисто військова відповідь", - сказав він.

Як відомо, раніше була оприлюднена спільна доповідь спецслужб США, в якій вони погодилися, що Путін причетний до спроб змінити результат виборів в США. Після цього обраний президент США Дональд Трамп офіційно визнав причетність Росії до кібератак в США.

Теми: США Росія хакери
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