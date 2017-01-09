В Кремле "устали" от обвинений разведки США

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Понедельник, 9 января 2017, 15:30

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет, что рассекреченная часть доклада о хакерских атаках на США не содержит доказательств причастности к этому России.

"У нас наблюдается серьезная усталость от этих обвинений", - сказал он журналистам в понедельник, сообщает "Интерфакс".

"С нашей точки зрения, по-прежнему звучат абсолютно ничем не подкрепленные голословные обвинения на достаточно любительском, эмоциональном уровне, который вряд ли, наверное, применим к высокопрофессиональной работе реально высококлассных спецслужб", - добавил Песков.

Он отметил, что в Кремле по-прежнему не знают, какими реальными данными оперируют создатели этого доклада.

"Мы понимаем, что наши американские коллеги в разные этапы своей истории проходили такие этапы "охоты на ведьм". Мы помним такие периоды истории, мы знаем, что потом они сменяются более трезвыми специалистами, более трезвыми подходами, ориентированными все-таки на диалог, а не эмоциональные припадки", - добавил Песков.

Отвечая на вопрос, изучал ли Владимир Путин рассекреченный доклад, пресс-секретарь главы государства ответил: "Это было доступно, я не могу сказать, насколько детально (Путин его изучил). Но в этом отчете ничего нет, что стоило бы детально читать".

Как сообщалось, 6 января американская разведка рассекретила доклад, в котором говорилось, что Путин распорядился организовать в 2016 году "кампанию влияния", направленную на выборы президента США с целью подрыва демократического процесса и порочащую кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Темы: США Росcия Путин
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Комментарии — 2
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IP: 195.242.80.---val mashtak 09.01.2017 21:05
Уйло и его агентура в Америке посягнули на самое святое для американцев – честные выборы. И будут за это наказаны самым строгим образом. 35 агентов вместе со своей челядью уже выдворили из Америки. А это уже в общей сложности больше сотни человек. Скоро вслед за ними последуют и другие, многими тысячами легализовавшиеся в США в качестве беженцев из СНГ и сдуру чересчур ретиво по призыву Уйла принявшие участие в американских выборах в качестве казалось бы безобидных троллей. Переловят всех до единого как цуциков, погрузят всех как красную шушеру в 1919 году на "Буфорд" и отправят морем назад в РФ.
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IP: 104.32.236.---Philippe Monomro09.01.2017 20:29
Устала, Алла? А ведь всё только начинается. Коутс новый директор разведки. Как бы усталость не усилилась.
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