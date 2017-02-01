НАБУ провело обыски в "Укрнафте"

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Среда, 1 февраля 2017, 18:33

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро в среду, 1 февраля, провели обыски в крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта".

Об этом "Украинским новостям" сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"Да, обыски в "Укрнафте" сегодня проводились", - сказал он.

По его словам, обыски проводились в рамках уголовного производства по "Укрнафте".

Напомним, в сентябре 2016 года НАБУ начало расследование по факту формирования дебиторской задолженности "Укрнафтой" в размере 7,745 млрд гривен по договорам на продажу сырой нефти, заключенным по результатам аукционов в течение марта-октября 2015 года.

Как сообщалось, в июле 2016 года "Укрнафта" подала в суд 6 исковых заявлений с просьбой обязать ООО "Прикарпатьенефтетрейд", "Котлас", "Техтрейд групп", "Галнафта", "Гарант-УТН" погасить перед нефтедобывающей компанией задолженность в общей сумме 7,587 млрд гривен.

Суды первой инстанции удовлетворили 2 иска "Укрнефти" и обязал компании "ТД Прикарпатьенефтетрейд" и "Гарант-УТН" погасить свою задолженность в сумме 1,324 млрд гривен и 648,7 млн гривен соответственно.

По данным СМИ, собственниками указанных в судебных решениях компаний являются офшоры, которые связанны с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В частности, они фигурировали в деле о выводе 1,8 млрд долларов из "Приватбанка" по фиктивным контрактам в 2014 году.

ПАО "Укрнафта" - крупнейшая украинская нефтедобывающая компания. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты", группе компаний "Приват" Игоря Коломойского - около 42% акций.

Экономическая правда

Темы: НАБУ Укрнафта
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IP: 37.54.137.---Віталій Бочков01.02.2017 18:52
Вже рік ця справа перебирається, а все тому, що в НАБУ працюють люди які раніше працювали у силових структурах, тому вони з першого разу нічого зробити не можуть, стара звичка відпускати людей і давати їм втікати закордон!
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