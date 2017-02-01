Задержанного в Авдеевке корректировщика огня везут в Киев

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Среда, 1 февраля 2017, 20:11

Задержанный в Авдеевке пособник пророссийских боевиков, который корректировал огонь их артиллерии, оказался жителем Крыма Андреем Третьяковым.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпророра Лариса Сарган.

По ее словам, мужчине 1973 года уже объявили о подозрении по ч.3 ст.258-3 УК.

"Сейчас задержанного доставляют в Киев для продолжения следственных действий и избрания меры пресечения", - написала она в Facebook.

Как известно, украинский журналист Андрей Цаплиенко ранее сообщил, что украинские бойцы задержали корректировщика огня пророссийских боевиков в Авдеевке.

Украинская правда

Темы: Крым Росcия АТО
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Комментарии — 3
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IP: 130.180.219.---Сашко Бабенко01.02.2017 22:24
в партію порошенка приймуть. там колекціонують падло.
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IP: 76.240.160.---Santa Maria01.02.2017 22:07
Мацкаляку на гІлляку!не як інакше !гидоту потрібно знищувати !
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IP: 195.242.80.---val mashtak 01.02.2017 21:05
Когда уже эту падаль рускава мира начнутсудить по законам военного времени?
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