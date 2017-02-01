Задержанного в Авдеевке корректировщика огня везут в Киев
Задержанный в Авдеевке пособник пророссийских боевиков, который корректировал огонь их артиллерии, оказался жителем Крыма Андреем Третьяковым.
Об этом сообщила пресс-секретарь Генпророра Лариса Сарган.
По ее словам, мужчине 1973 года уже объявили о подозрении по ч.3 ст.258-3 УК.
"Сейчас задержанного доставляют в Киев для продолжения следственных действий и избрания меры пресечения", - написала она в Facebook.
Как известно, украинский журналист Андрей Цаплиенко ранее сообщил, что украинские бойцы задержали корректировщика огня пророссийских боевиков в Авдеевке.
Украинская правда
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