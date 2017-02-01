В Авдеевке поймали корректировщика боевиков

Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что украинские бойцы задержали корректировщиком огня пророссийских боевиков в Авдеевке.



Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав фото задержанного.



"Агент и корректировщик боевиков в Авдеевке. Работал давно и уверенно. Еще вчера вечером наводил "арту" на город. На соседей. Только что на наших глазах его взяли контрразведчики СБУ", - написал он.



Как известно, боевик, которого силы АТО захватили 29 января во время боев у Авдеевки, заявил, что получил приказ захватить Авдеевский промышленную зону от своих главарей.



Обострение в Авдеевский промзоне началось в Воскресенье 29 января утром и продолжается до сих пор.



По данным сил АТО, рано утром боевики начали обстрелы, а затем штурм позиций сил АТО. После отражения атаки, они попытались повторить наступление еще раз в районе 13 часов, однако вновь потерпели поражение.



Боевики утверждают, что обстрелы начали украинские военные.



Обе стороны понесли значительные потери.



Больше о ситуации в Авдеевке читайте в материале: Замёрзнуть в огне. Что происходит в Авдеевке?

Украинская правда