Хуг: За 11 дней на Донбассе погибло 9 мирных жителей, 41 ранен

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Суббота, 11 февраля 2017, 17:40

С 29 января по 9 февраля на Донбассе был ранен 41 мирный житель, 9 погибли.

Об этом сообщил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на пресс-конференции в субботу в Донецке, передает "Интерфакс".

"За период с 29 января до 9 февраля мы зафиксировали следующее: подтвердили 50 случаев ранений населения, 9 из которых были со смертельным исходом. Это неприемлемо высокое число жертв. Это произошло из-за того, что вооружение давным-давно должно было быть отведено", - сказал Хуг.

Он также заявил, что количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе снизилось, но остается неприемлемо высоким.

"Вы знаете о том высоком количестве нарушений режима прекращения огня, которые ОБСЕ зафиксировала на прошлой неделе. Нарушения значительно снизились за последние дни, но они по-прежнему остаются неприемлемо высокими. С полуночи 9 февраля до полночи 10 февраля миссия ОБСЕ зафиксировала 460 нарушений режима прекращения огня, в луганском регионе - 55 нарушений", - сказал первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине.

Он добавил, что с полуночи субботы до 01.30 миссия ОБСЕ зафиксировала около 500 нарушений режима прекращения огня.

Хуг также заявил, что риск новой эскалации ситуации на Донбассе остается высоким.

"Причины нарушений остаются - наличие тяжелого вооружения на участках, где вооружение не должно находиться. Например, 5 февраля мы видели 2 танка Т-64 в Васильевке, а 3 февраля мы видели семь гаубиц в Макеевке, 6 февраля мы видели 11 гаубиц в Богоявленке, и это всего лишь некоторые из наших наблюдений. И до тех пор, пока это тяжелое вооружение находится там, где не должно находиться, риск вспышки насилия остается высоким", - сказал Хуг.

По его мнению, еще одна причина, по которой ситуация может снова обостриться, - слишком близкое расположение позиций противоборствующих сторон.

"Если эти позиции так и останутся близко друг к другу, и между ними не останется расстояния, риск неизбежен", - заявил представитель ОБСЕ.

Темы: ОБСЕ Донбасс АТО
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