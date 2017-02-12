Аэропорт Гамбурга эвакуировали из-за перечного газа. Версию подготовки теракта не рассматривают

Аэропорт Гамбурга приостанавливал работу более чем на час из-за распространения вентиляционной системой раздражающего газа: речь идет, вероятно, о перечном газе.

Об этом пишет DW со ссылкой на информагентство dpa и пресс-секретаря аэропорта.

Отмечается, что на аэровокзале нашли соответствующую упаковку. При этом версия подготовки теракта не рассматривается.

Согласно сообщению, десятки людей пожаловались на раздражение глаз, тошноту и кашель, 68 человек обследовали, 9 из них доставили в больницу.

Также сообщается, что из-за прекращения работы аэропорта возникли задержки с 13 рейсами, в частности с рейсом президента Уругвая Табаре Рамона Васкеса Росаса, которому пришлось ожидать в салоне самолета возобновления работы аэропорта.