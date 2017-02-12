Аэропорт Гамбурга эвакуировали из-за перечного газа. Версию подготовки теракта не рассматривают

655 просмотров
0
Воскресенье, 12 февраля 2017, 22:45

Аэропорт Гамбурга приостанавливал работу более чем на час из-за распространения вентиляционной системой раздражающего газа: речь идет, вероятно, о перечном газе. 

Об этом пишет DW со ссылкой на информагентство dpa и пресс-секретаря аэропорта.

Отмечается, что на аэровокзале нашли соответствующую упаковку. При этом версия подготовки теракта не рассматривается.

Согласно сообщению, десятки людей пожаловались на раздражение глаз, тошноту и кашель, 68 человек обследовали, 9 из них доставили в больницу.

Также сообщается, что из-за прекращения работы аэропорта возникли задержки с 13 рейсами, в частности с рейсом президента Уругвая Табаре Рамона Васкеса Росаса, которому пришлось ожидать в салоне самолета возобновления работы аэропорта.

Темы: авиа Германия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Украина и "Белавиа" уладили конфликт вокруг возврата белорусского самолета в Киев 7 февраля 2017, 14:08
Столичные аэропорты работают несмотря на снег 6 февраля 2017, 10:41
Авиакомпания Bravo Airways прекращает рейсы "Одесса-Киев" - СМИ 6 февраля 2017, 09:20
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Адвокат: судья, преследовавшая майдановцев, хочет стать членом Высшего совета правосудия
Гройсман: Блокирование угля - остановки и веерные отключения по всей стране
Штайнмайер избран новым президентом Германии
Аэропорт Гамбурга закрыли из-за 50 пострадавших от неизвестного вещества
Все новости
Классика эротики

Отрывок из романа "Любовник леди Чаттерлей" и откровенные иллюстрации к нему

Лайфхак

Как одеваться на секонде и выглядеть стильно: опыт троих киевлян