Суд начал экстрадицию осужденного в РФ за "шпионаж" украинца

Дарницкий районный суд Киева признал приговор осужденного в России за шпионаж украинца Валентина Выговского и разрешил ему отбывать наказание в Украине.

Об этом сказал "Українським новинам" Артем Ткач – помощник судьи Александра Домарева, вынесшего решение.

Он сообщил, что 10 февраля суд удовлетворил ходатайство Министерства юстиции.

"Ходатайство удовлетворено. Суд решил, что гражданин Выговский должен отбывать наказание за преступление, предусмотренное ч.1 ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса в виде 11 лет лишения свободы, на территории Украины", – сообщил помощник судьи.

Таким образом, суд разрешил начать процедуру передачи Выговского в Украину в рамках Конвенции о передаче осужденных лиц.

Валентин Выговский

Валентина Выговского (1983 г.р.) задержали в Крыму в сентябре 2014 года. ФСБ инкриминировала ему сбор закрытой информации на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

15 декабря 2015 года Московский областной суд приговорил Выговского к 11 годам заключения в колонии строгого режима за "шпионаж". Верховный суд РФ в марте 2016 года признал законным этот приговор.

33-летний Выговский отбывает наказание в колонии строго режима в Кировской области Российской Федерации.

В апреле 2016 года Украина направила в Россию запрос о передаче осужденного украинца.

Министерство юстиции Украины в декабре сообщало, что после принятия судом решения в Россию направят информацию о решении вместе с копией постановления суда. После этого, при согласии всех сторон, предстоит передача заключенного.