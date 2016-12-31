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Минюст принял решение о возвращении из РФ узника Выговского

Суббота, 31 декабря 2016, 11:08

Министерство юстиции приняло решение о принятии осужденного российским судом Валентина Выговского в Украине для дальнейшего отбывания наказания на основании Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года.

Об этом информирует в субботу пресс-служба Минюста.

Отмечается, что в настоящее время соответствующие документы уже отправлены в Дарницкий районный суд города Киева с ходатайством о приведении приговора суда Российской Федерации, которым осужден Выговский, в соответствие с законодательством Украины.

После получения копии постановления суда Минюст направит в РФ информацию о принятом решении вместе с копией постановления суда. После этого, при наличии согласия всех сторон, предстоит передача заключенного.

Стоит отметить, что данные действия Минюста стали возможны после того, как 4 апреля по Министерства юстиции поступило обращение Петра Выговского с просьбой решить вопрос о передаче из Российской Федерации в Украину его сына Валентина, которого российская судебная система назначила виновным в "шпионаже", отмечают в Минюсте.

Как известно, Валентин Выговский был незаконно задержан в Крыму в 2014 году и обвинен в шпионаже. Российский суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.

Украинская правда

Темы: заложникиРосcия
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