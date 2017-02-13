Боевики обстреляли позиции сил АТО 39 раз

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Понедельник, 13 февраля 2017, 18:25

Пророссийские боевики в понедельник совершили 39 обстрелов позиций украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, на Донецком направлении боевики стреляли по силам ВСУ из артиллерии 122 миллиметров по Песках, из 120 и 82-миллиметровых минометов - Авдеевке и Троицкому.

Из гранатометов и стрелкового оружия незаконые вооруженные формирования обстреливали Невельское, Зайцево, Верхнеторецкое, Новоселовку Вторую и Луганское. По Невельскому огонь вел их снайпер.

"На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии, танков, БМП оккупанты обстреливали Водяное. Из минометов различных калибров: Красногоровку, Широкино, Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Водяное, Лебединское, Богдановку, Широкино. БТР противника вел огонь по Водяному, БМП и снайпер - по Широкино", - сказано в сообщении.

На Луганском направлении, за данными штаба АТО, боевики использовали 82-миллиметровые минометы и гранатометы, обстреливая позиции ВСУ в районе Крымского.

"Потерь среди наших военных нет", - сказано в сообщении.

Украинская правда

Темы: АТО
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