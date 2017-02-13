Бойовики обстріляли позиції сил АТО 39 разів

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Понеділок, 13 лютого 2017, 18:25

Проросійські бойовики у понеділок здійснили 39 обстрілів позицій українських військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Донецькому напрямку бойовики стріляли по силах ЗСУ з артилерії 122 міліметрів по Пісках, зі 120 та 82-міліметрових мінометів – Авдіївці та Троїцькому.

З гранатометів та стрілецької зброї незаконні збройні формування обстрілювали Невельське, Зайцеве, Верхньоторецьке, Новоселівку Другу та Луганське. По Невельському вогонь вів їхній снайпер.

"На Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії, танків, БМП окупанти обстрілювали Водяне. З мінометів різних калібрів: Красногорівку, Широкине, Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Водяне, Лебединське, Богданівку, Широкине. БТР противника вів вогонь по Водяному, БМП та снайпер – по Широкиному", - сказано у повідомленні.

На Луганському напрямку, за даними штабу АТО, бойовики використовували 82 міліметрові міномети та гранатомети, обстрілюючи позиції ЗСУ в районі Кримського.

"Втрат серед наших військових немає", - сказано у повідомленні.

Українська правда

Теми: АТО
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