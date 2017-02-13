Украинцы преимущественно узнают новости из телевизора и соседей

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Понедельник, 13 февраля 2017, 18:38

Украинцы предпочитают получать информацию о ситуации в стране из украинских телеканалов, а также из неофициальных источников – от родственников, друзей, соседей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС по заказу общественной организации "Детектор медиа".

Так, согласно опросу, получают информацию о положении дел в Украине из общенациональных телеканалов 87,1% респондентов, из неофициальных источников – от родственников, друзей и соседей – 47,7%, из онлайн СМИ – 40,7%, из социальных сетей – 20,6%.

В то же время из газет и радио узнают новости 17% и 16,5% опрошенных соответственно.

Информацию о ситуации в Украине из российских телеканалов получают 7,9% украинских граждан. Согласно результатам опроса, основные телеканалы, из которых Украинцы черпают информацию - "1+1" (43,1%), "Интер" (34%), "Украина" (20,1%).

В ответе на вопрос, какие телеканалы могут принимать дома, респонденты указали ряд российских телеканалов: "Первый канал" (13,2%), "НТВ" (12,2%), "Россия 1" (11,6%).

Большинство смотрит российские каналы через спутниковую антенну (78,7%), некоторые опрошенные смотрят их в интернете (7,8%), с помощью кабельного ТВ (6,4%) и аналоговой антенны (5,8%).

Темы: СМИ Украина опрос
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IP: 91.214.84.---aliquis13.02.2017 19:02
УП, вам пишуть багато людей, постійно: робіть нормальну українську версію, знайдіть грамотного редактора. І реакції - нуль. Чому ви так зневажаєте своїх читачів? Ми не хочемо "взнавати" новини в такому вигляді.
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