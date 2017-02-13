Украинцы преимущественно узнают новости из телевизора и соседей

Украинцы предпочитают получать информацию о ситуации в стране из украинских телеканалов, а также из неофициальных источников – от родственников, друзей, соседей.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС по заказу общественной организации "Детектор медиа".



Так, согласно опросу, получают информацию о положении дел в Украине из общенациональных телеканалов 87,1% респондентов, из неофициальных источников – от родственников, друзей и соседей – 47,7%, из онлайн СМИ – 40,7%, из социальных сетей – 20,6%.

В то же время из газет и радио узнают новости 17% и 16,5% опрошенных соответственно.



Информацию о ситуации в Украине из российских телеканалов получают 7,9% украинских граждан. Согласно результатам опроса, основные телеканалы, из которых Украинцы черпают информацию - "1+1" (43,1%), "Интер" (34%), "Украина" (20,1%).



В ответе на вопрос, какие телеканалы могут принимать дома, респонденты указали ряд российских телеканалов: "Первый канал" (13,2%), "НТВ" (12,2%), "Россия 1" (11,6%).

Большинство смотрит российские каналы через спутниковую антенну (78,7%), некоторые опрошенные смотрят их в интернете (7,8%), с помощью кабельного ТВ (6,4%) и аналоговой антенны (5,8%).