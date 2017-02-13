Українці переважно взнають новини з телевізора, від родичів і сусідів

Українці вважають за краще отримувати інформацію про ситуацію в країні з українських телеканалів, а також з неофіційних джерел – від родичів, друзів, сусідів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного КМІС на замовлення громадської організації "Детектор медіа".

Так, згідно з опитуванням, отримують інформацію про стан справ в Україні з загальнонаціональних телеканалів 87,1% респондентів, з неофіційних джерел – від родичів, друзів і сусідів – 47,7%, з онлайн ЗМІ – 40,7%, з соціальних мереж – 20,6%.

У той же час з газет і радіо дізнаються новини 17% і 16,5% опитаних відповідно.

Інформацію про ситуацію в Україні з російських телеканалів отримують 7,9% українських громадян. Згідно з результатами опитування, основні телеканали, з яких українці черпають інформацію, - "1+1" (43,1%), "Інтер" (34%), "Україна" (20,1%).

У відповіді на питання, які телеканали можуть приймати вдома, респонденти вказали ряд російських телеканалів: "Перший канал" (13,2%), "НТВ" (12,2%), "Росія 1" (11,6%). Більшість дивиться російські канали через супутникову антену (78,7%), деякі опитані дивляться їх в інтернеті (7,8%), за допомогою кабельного ТБ (6,4%) і аналогової антени (5,8%).

Опитування провели з 3 до 12 грудня 2016 року, було опитано 2040 респондентів, які проживають у 110 населених пунктах України, підконтрольних уряду.