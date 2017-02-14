Вилкул зарегистрировал изменения в регламент, чтобы выступать в Раде на русском

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Вторник, 14 февраля 2017, 12:02

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул зарегистрировал законопроект о внесении изменений в регламент Верховной Рады, который позволит нардепам выступать на русском языке.

Сообщение о регистрации законопроекта появилось на сайте Верховной Рады, однако текст проекта пока не опубликован.

Вилкул, который выступает в Раде на русском, уверяет, что "законопроект направлен на недопущение ограничения права народных депутатов Украины и других лиц на выступление на родном языке языковых меньшинств во время заседания Рады и ее органов".

Как известно, 8 февраля спикер парламента Андрей Парубий инициировал изменения в регламент парламента, чтобы заседания проходили только на украинском языке.

Этому законпроекту предшествовал спор в Раде между спикером парламента Андреем Парубием и нардепами от "Опоблока", которые выступали в Раде на русском языке.

Спикер Парубий требовал у нардепов от "Оппоблока", в частности Наталии Королевской и Александра Долженкова, выступать на украинском, а не на русском.

Парубий отметил, что в любом парламенте европейских стран невозможно было бы выступать на языке другого государства депутату этой страны.

В мае 2016-го в парламенте произошла драка, когда нардеп Юрий Тимошенко из "Народного Фронта" возмутился, что Александр Вилкул выступал на русском.

Украинская правда

Темы: Вилкул язык Верховная Рада
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