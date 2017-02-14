Премьер: Евровидению в Украине ничто не угрожает

Премьер-министр Владимир Гройсман уверяет, что международный конкурс "Евровидение" Украина проведет на самом высоком уровне.



Об этом он заявил на заседании Кабмина 14 февраля, во время которого представил отчет о деятельности правительства.



"Евровидению в Украине ничто абсолютно не угрожает. И оно будет проведено на самом высоком качественном уровне", – заявил премьер.



Также он заверил, что "все необходимые шаги для запуска Общественного вещания предпринимаются".