Премьер: Евровидению в Украине ничто не угрожает
Премьер-министр Владимир Гройсман уверяет, что международный конкурс "Евровидение" Украина проведет на самом высоком уровне.
Об этом он заявил на заседании Кабмина 14 февраля, во время которого представил отчет о деятельности правительства.
"Евровидению в Украине ничто абсолютно не угрожает. И оно будет проведено на самом высоком качественном уровне", – заявил премьер.
Также он заверил, что "все необходимые шаги для запуска Общественного вещания предпринимаются".
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