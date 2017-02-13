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Организаторы "Евровидения" говорят, что ушли из-за раздутых расходов

Понедельник, 13 февраля 2017, 16:39

Команда организаторов "Евровидения" решила уйти из проекта из-за изменения в бюджете конкурса.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал первый заместитель гендиректора НСТУ Александр Харебин, также подписавший заявление о выходе из проекта.

По его словам конфликт возник с заместителем гендиректора НСТУ Павлом Грицаком, который последние полтора месяца является фактическим руководителем проекта "Евровидение".

Харебин отметил, что Грицак "не принимает необходимых решений, не подписывает контракты, отменяет тендеры".

"Одним из толчков к нашему уходу стало принятие сметы конкурса, которая была согласована Павлом Грицаком и выросла на 50% от того, что была в начале декабря", - сказал он.

Харебин рассказал, что раньше бюджет "Евровидения" составлял 655 млн грн.

"Наш расходы были 655 млн гривен. Мы ожидали получить от конкурса более чем 200 млн прибыли и эти деньги должны были пойти на "Общественное вещание". Сейчас мы увидели, что смета "Евровидения" составляет 655 плюс 200 млн, то есть 855 млн грн. И все эти средства должны быть потрачены на конкурс", - рассказал он.

По его словам, утвержденная смета не была согласована с двумя исполнительными продюсерами – им и Викторией Романовой.

"Мы не понимаем, почему конкурс подорожал за месяц работы Павла Грицака на 50%", - сказал Харебин.

По его словам, ушла почти вся команда по подготовке "Евровидения".

"21 человек – подписанты, но фактически ушла полностью коммерческая составляющая, полностью составляющая политики безопасности и два исполнительных продюсера", - сказал он.

Как известно, ранее часть работников "Национальной общественной телерадиокомпании Украины", которая готовила проведение в "Евровидение 2017" заявила о выходе из проекта.

Александр Шумилин, УП

Темы: ЕвровидениеСМИ
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