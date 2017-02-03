За неделю в Авдеевке погибли 10 бойцов ВСУ, ранены 66

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Пятница, 3 февраля 2017, 12:51

За период обострения ситуации в Авдеевке, с 29 января, Вооруженные силы Украины потеряли 10 бойцов, еще 66 военнослужащих получили ранение вследствие обстрелов.

Об этом сообщил первый заместитель начальника объединенного оперативного штаба, генерал-майор Андрей Цветков на заседании оперативного штаба относительно Авдеевки  под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана.

"В районе Авдеевки незаконные вооруженные формирования попробовали совершить наступательные действия и выбить подразделения из занимаемых позиций. Противник не достиг успеха и понес потери. По состоянию на данный момент противник продолжает обстрелы опорных пунктов наших подразделений", – сказал он.

В целом боевики совершили порядка 40 длительных обстрелов украинских позиций и выпустили около 6000 снарядов.  

"За данный период (с 29 января – ред.) потери военнослужащих Вооруженных сил Украины составили: бесповоротные – 10 человек, раненых – 66 (бойцов)", – сообщил Цветков.

"За 2-3 февраля противник осуществил 10 обстрелов, выпустив порядка 1700 мин и снарядов. Несмотря на введение режима "тишины" 2 февраля, противник продолжил обстрел опорных пунктов, в том числе – с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 ("Град" – ред.)", осуществив порядка 410 выстрелов", – отметил он.

"Всего на Авдеевском направлении зафиксировано 8 прицельных обстрелов и 1 обстрел населенного пункта – это юго-западная окраина Авдеевки. Во время их запрещенное минскими соглашениями оружие противник применил 16 раз, 1600 мин и снарядов (использовал), в том числе БМ "Град" – 40 ракет, и 20 ракет из БМа по населенному пункту", – проинформировал Цветков.

По его словам, по состоянию на 6 утра 3 февраля "потерь наших военнослужащих нет".

"Противник осуществил обстрел, применив 15 мин и снарядов. Обстановка остается сложной. Войска выполняют поставленные задачи", – сказал Цветков.

Как известно, ситуация в контролируемой украинскими властями Авдеевке резко обострилась 29 января. О наиболее вероятных причинах активизации боевых действий читайте в статье УП.

После короткого затишья, которое все же не позволило возобновить электроснабжение в прифронтовом городе, 2 февраля боевики обстреляли центр гуманитарной помощи в Авдеевке, а также усилили обстрелы Марьинки и Красногоровки.

Алена Рощенко, УП

Темы: Авдеевка Донбасс АТО боевые действия
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