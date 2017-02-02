Боевики обстреляли центр гумпомощи в Авдеевке. Есть погибшие

Боевики обстреляли Авдеевку, снаряды прицельно легли в точки предоставления гуманитарной помощи населению. Есть погибшие.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Беспамятные рашисты только что жестко обстреляли Авдеевку. Снаряды прицельно легли в точки предоставления гуманитарной помощи населению. Обстреляли стадион в центре города рядом с нами, где находится палаточный городок и пункты обогрева", - написал он в Facebook.

"Обстреляли школу №2, где был пункт приема гуманирнои помощи. По предварительным данным у нас от обстрелов 1 человек погиб, 1 ранен. Обстрел продолжается", - добавил он.

Кроме того, Жебривский сообщил, что произошло прямое попадание в дом на ул. Молодежной, 19: перебит газопровод и теплотрасса. По предварительной информации, человеческих жертв в этом месте нет. Еще один снаряд попал в оперативно-спасательный автомобиль ГСЧС. Позже у обстрелянной СОШ №2 нашли раненую женщину, которую перевезли в больницу. Однако от ран женщина скончалась.



"Это уже второй погибший человек в Авдеевке за последний час. Ранения в лицо получил иностранный фотожурналист", - написал на Facebook председатель ОВГА. Ранее сообщалось, что в Донецке около 21:15 2 февраля прогремел мощный взрыв.

Ситуация в Авдеевке резко обострилась 29 января, однако 1 февраля боевики все же частично прекращали огонь согласно договоренностям о режиме "тишины".

Днем 1 февраля боевики нарушили "тишину" и обстреляли бригаду электромонтажников, из-за чего те не дошли метров 300 до места возможного разрыва ЛЭП.

2 февраля боевики сначала придерживались режима тишины, однако по состоянию на 11:40 Жербивский сообщил, что из-за обстрелов бригада электромонтажников не смогла выйти в район повреждения линий электропередач для восстановления электроснабжения в Авдеевке.

О положении дел в Авдеевке и о причинах обострения можно прочитать здесь.

Українська правда