Трамп планирует значительно увеличить финансирование армии США

3168 просмотров
0
Среда, 8 февраля 2017, 06:55

Президент США Дональд Трамп намерен значительно увеличить финансирование вооруженных сил.

Об этом сообщил на брифинге представитель Белого дома Шон Спайсер, передает Интерфакс-Украина.

"Президент объявил о намерении сделать историческое финансовое вложение в вооруженные силы США, показав всему миру, что Америка поддерживает всех, кто стоит на защите свободы. Как он говорил много раз прежде, вооруженные силы находятся в центре нашей борьбы с радикальным исламским терроризмом, и мы должны защищать тех, кто защищает нас", - сказал Спайсер.

Накануне Трамп провел встречу с представителями Центрального командования и Командования сил специальных операций. Встреча прошла на базе ВВС США "Макдилл".

Темы: США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Маккейн о Путине: нет никакого морального равенства между этим мясником и США 8 февраля 2017, 04:45
Трамп заверил Эрдогана в поддержке Турции как члена НАТО 8 февраля 2017, 03:34
Рубио: Сенат США сможет закрепить санкции против РФ на законодательном уровне 8 февраля 2017, 01:31
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
НАБУ призывает Раду не голосовать за изменения в УПК о закрытии дел
Перед национализацией из Приватбанка вывели 110 миллиардов гривен - СМИ
За сутки в зоне АТО 2 бойца погибли, 6 ранены – штаб
Суд оставил Мартыненко на свободе
Все новости
На личном опыте

Десять лет работать стюардом

Даешь казацкий боевик!

Кто и для чего возвращает на экраны немой блокбастер "Тарас Трясило"