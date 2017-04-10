Первый год премьерства: отчитываться в Раде Гройсман не спешит

2041 просмотр
0
Понедельник, 10 апреля 2017, 14:48

14 апреля исполняется год с тех пор, как правительство Владимира Гройсмана приступило к работе, но ожидаемого отчета в Верховной Раде, похоже, не будет.

Об этом в понедельник на брифинге в парламенте сообщил председатель фракции БПП Артур Герасимов.

"Согласно моей информации, на этой неделе отчет правительства не будет происходить", - сказал он.

Эта неделя является последней перед перерывом в работе парламента, который продлится до 16 мая.

В то же время в окружении Гройсмана "Украинской правде" на вопрос, будет ли премьер отчитываться в Раде, ответили, что не исключают такого развития событий.

При этом на завтра Гройсман назначил пресс-конференцию о деятельности его правительства.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко вызвал Гройсмана к себе в Администрацию на 17:30 понедельника.

Украинская правда

Темы: Гройсман Кабинет министров Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В БПП считают, что Кабмин Гройсмана справился – менять не нужно 10 апреля 2017, 15:12
Порошенко вызвал к себе фракцию БПП и Гройсмана 10 апреля 2017, 14:02
Кормушка для министров. Что записано в декларациях чиновников 7 апреля 2017, 13:08
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Глава ФГМ Билоус подал в отставку
В Харькове со столкновениями оттеснили националистов от "Сбербанка"
Первый год премьерства: отчитываться в Раде Гройсман не спешит
В Одессе произошли потасовки на Аллее Славы
Все новости
Книги

Отрывок из новой книги Александра Ирванца "Харьков 1938"

Свет и харизма

Друзья и коллеги вспоминают экс-вокалиста "Перкалабы" Андрея Федотова