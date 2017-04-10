Перший рік прем'єрства: звітувати в Раді Гройсман не поспішає

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Понеділок, 10 квітня 2017, 14:48

14 квітня минає рік, як уряд Володимира Гройсмана взявся до роботи, але очікуваного звіту у Верховній Раді, схоже, не буде.

Про це у понеділок на брифінгу в парламенті повідомив голова фракції БПП Артур Герасимов.

"Згідно із моєю інформацією, цього тижня звіт уряду не буде відбуватися", - сказав він.

Цей тиждень є останнім перед перервою в роботі парламенту, який триватиме до 16 травня.

У той же час в оточенні Гройсмана "Українській правді" на запитання, чи буде прем’єр звітувати в Раді, відповіли, що не виключають такий розвиток подій.

При цьому на завтра Гройсман призначив прес-конференцію щодо року діяльності його уряду.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко викликав Гройсмана до себе в Адміністрацію на 17:30 понеділка.

Українська правда

Теми: Гройсман Кабінет міністрів Верховна Рада
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