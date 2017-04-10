За ремонтом дорог будут наблюдать онлайн – Омелян

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Понедельник, 10 апреля 2017, 17:21

Министерство инфраструктуры совместно с Южной Кореей разрабатывает систему, которая позволит в режиме онлайн наблюдать за каждым участком ремонтных работ.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге во Львове в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"Совместно с муниципалитетом Сеула разрабатываем более совершенную систему "Кост", которая будет предусматривать не только мониторинг фактических данных – заказанных работ, проведенных тендеров, использованных материалов, но и видеонаблюдение за каждым участком ремонтных работ онлайн", – сказал он.

По словам Омеляна, система "Кост" уже полноценно работает, еще одну систему контроля за качеством дорожных работ – FIDIC – планируют запустить в пилотном режиме в текущем году.

В марте премьер-министр Владимир Гройсман высказывал недовольство темпами и качеством ремонта дорог в Украине. Он демонстрировал видео, на котором видно, как небрежно и вяло работники асфальтируют ямы на автодорогах.

22 марта он также поручал службам "Укравтодора" контролировать ход ремонта дорог "в полях".

По словам Гройсмана, на ремонт дорог в этом году Украина может направить порядка 35 миллиардов гривен. А вопрос привлечения на это дополнительных 15 миллиардов гривен, полученных от репрофайлинга, зависит от Национального банка.

Темы: дороги технологии Кабинет министров Мининфраструктуры
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