За ремонтом доріг спостерігатимуть онлайн – Омелян

Міністерство інфраструктури разом із Південною Кореєю розробляє систему, яка дозволить у режимі онлайн спостерігати за кожною ділянкою ремонтних робіт.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на брифінгу у Львові в понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Разом із муніципалітетом Сеула розробляємо більш досконалу систему "Кост", яка передбачатиме не лише моніторинг фактичних даних – замовлених робіт, проведених тендерів, використаних матеріалів, але й відеоспостереження за кожною ділянкою ремонтних робіт онлайн", – сказав він.

За словами Омеляна, система "Кост" уже повноцінно працює, ще одну систему контролю над якістю дорожніх робіт – FIDIC – планують запустити в пілотному режимі цього року.

У березні прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловлював невдоволення темпами і якістю ремонту доріг в Україні. Він демонстрував відео, на якому видно, як недбало і мляво працівники асфальтують ями на автошляхах.

22 березня він також доручав службам "Укравтодору" контролювати хід ремонту доріг "у полях".

За словами Гройсмана, на ремонт доріг у цьому році Україна може направити приблизно 35 мільярдів гривень. А питання залучення додаткових 15 мільярдів гривень отриманих від репрофайлінгу на ремонт та реконструкцію доріг, залежить від Національного банку.