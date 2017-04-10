Двое украинский бойцов получили ранения в зоне АТО – штаб

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Понедельник, 10 апреля 2017, 18:26

В течении дня 10 апреля двое военнослужащих сил АТО получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Указывается, что провокационные обстрелы со стороны российско-оккупационных войск продолжаются.

"С начала суток враг 28 раз открывал огонь по позициям Вооруженных Сил Украины", - сообщает пресс-центр штаба.

"Вблизи Мариуполя, огнем минометов калибра 120 мм и 82мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и БМП враг накрывал защитников Новотроицкого. С минометов калибра 82мм и крупнокалиберных пулеметов бил по позициям в районе населенного пункта Березово. С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по защитниках Гнутово, Водяного и Марьинки. Вблизи Марьинки и Новотроицкого активно действовали вражеские снайперы", - говорится в сообщении.

"На Донецком направлении, с 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник бил по нашим позициям в Авдеевке. Из 120-миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял защитников шахты "Бутовка". По позициям рядом населенного пункта Зайцево враг вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия", - добавили в штабе.

В то же время в отчете указано, что на Луганском направлении, "минометы калибра 82мм противник применил по позициям рядом населенного пункта Крымское, а из гранатометов и стрелкового оружия обстрелял позиции рядом населенных пунктов Станица Луганская и Донец".

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
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