Двоє український бійців отримали поранення в зоні АТО – штаб

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Понеділок, 10 квітня 2017, 18:26

Протягом дня 10 квітня двоє військовослужбовців сил АТО отримали поранення.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

Вказується, що провокаційні обстріли з боку російсько-окупаційних військ тривають.

"З початку доби ворог 28 разів відкривав вогонь по позиціях Збройних Сил України", - повідомляє прес-центр штабу.

"Поблизу Маріуполя, вогнем мінометів калібру 120мм та 82мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та БМП ворог накривав захисників Новотроїцького. З мінометів калібру 82мм та великокаліберних кулеметів бив по позиціям в районі населеного пункту Березове. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів вів вогонь по оборонцях Гнутового, Водяного та Мар’їнки. Поблизу Мар’їнки та Новотроїцького активно діяли ворожі снайпери", - сказано у повідомленні.

"На Донецькому напрямку, з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник бив по наших позиціях під Авдіївкою. Зі 120-міліметрових мінометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв захисників шахти "Бутівка". По позиціям поруч населеного пункту Зайцевого ворог вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї", - додали у штабі.

Водночас у звіті вказано, що на Луганському напрямку, "міномети калібру 82мм противник застосував по позиціях поруч населеного пункту Кримське, а з гранатометів та стрілецької зброї обстріляв позиції поруч населених пунктів Станиця Луганська та Донець".

Українська правда

Теми: АТО Донбас
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