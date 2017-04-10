Боевики из минометов обстреляли окрестности Новотроицкого

439 просмотров
0
Понедельник, 10 апреля 2017, 22:42

Пророссийские боевики обстреляли из минометов окрестности Новотроицкого.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Вблизи Мариуполя позиции украинских войск в районе населенного пункта Новотроицкое были обстреляны из 120-ти и 82-х миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Несколько мин попали в жилой район населенного пункта, повреждены дома и инфраструктура поселка", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, потерь среди местных жителей нет.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Штаб АТО: Командир ранил нетрезвого военнослужащего 10 апреля 2017, 21:34
Двое украинский бойцов получили ранения в зоне АТО – штаб 10 апреля 2017, 18:26
В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранены 2 бойца 10 апреля 2017, 12:53
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Нардепы и активисты требуют принять решения для борьбы с коррупцией
Луценко: Порошенко поднимет вопрос конфискации угля, добытого в ОРДЛО
Реформа "Нафтогаза" может потерпеть фиаско - ЕБРР
Суд во второй раз вернул САП обвинительный приговор в отношении Пасишника
Все новости
Интервью

Тарас Прохасько: Война – самая благодарная тема для повествования о прошлом

Психологи объяснили

Почему печь для других – на пользу себе